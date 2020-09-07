Комитет СФ намерен рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на другой месяц

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству намерен рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на другой месяц. Об этом агентству ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас. Прежде он высказывал мнение, что Единый день голосования переносить не следует.

Сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что в будущем при многодневном голосовании придётся либо переносить процедуру, чтобы не мешать учебному процессу в школах, либо отпускать школьников на каникулы.