ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального

Предприниматель, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального, утверждает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Конкорда». В сообщении приводятся слова самого бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги.

Осенью прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Фонда борьбы с коррупцией, его основателя Алексея Навального и юриста ФБК Любови Соболь 88 миллионов рублей. Пригожин выкупил этот долг, теперь деньги должны выплатить лично ему.