Президент США Дональд Трамп готов поддержать идею отказа от проекта «Северный поток-2»

Президент США Дональд Трамп, как сообщает агентство ТАСС, готов поддержать идею отказа от проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2» после истории с отравлением оппозиционера.