Глава Всемирной организации здравоохранения посоветовал странам готовиться к следующей пандемии

По словам Тедроса Адханома Гебейесуса, вспышки болезней стали частью жизни, пандемия, с которой мир борется сейчас, не последняя и к следующей нужно подготовиться лучше, чем к нынешней. Гебрейесус подчеркнул, что в последние годы многие государства пренебрегали сферой общественного здравоохранения.