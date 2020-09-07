Власти Турции запретили пассажирам ездить стоя в общественном транспорте

Решение принято в рамках мер борьбы с коронавирусом, рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что в стране продолжает увеличиваться число заболевших, поэтому нужны дополнительные меры, среди них также более тщательные проверки в ресторанах и кафе.