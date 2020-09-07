Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова стала телеведущей

Как сообщает РИА «Новости», вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным она будет вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В конце прошлого года Загитова, которой сейчас 18 лет, приостановила спортивную карьеру, но сказала, что не уходит из большого спорта.