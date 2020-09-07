Футболисты из команды «Тамбов» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате

13 спортсменов написали письмо на имя губернатора Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой, сообщает газета «Спорт Экспресс». Игроки просят выплатить деньги за июнь, июль и августа, а также премиальные и бонусы по итогам сезона. В случае непогашения задолженностей до 11 сентября, они пригрозили остановить тренировочный процесс и бойкотировать ближайший матч с «Уфой», который намечен на 12 сентября.
2020-09-07T21:02:07+03:00
2020-09-07T21:02:07+03:00
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21:02, 07 сентября 2020
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