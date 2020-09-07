Роскомнадзор составил протокол на шеф-редактора сайта газеты «Собеседник» Анастасию Седову

Её обвиняют в распространении недостоверной информации, сообщает сайт «Медиазона». Поводом стало интервью с основателем проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным об апрельском бунте в ангарской колонии. Согласно протоколу, недостоверным в Роскомнадзоре сочли высказывание Осечкина об избиении заключённых и попытке задушить одного из них. После того, как было получено предписание, «Собеседник» удалил статью с сайта. Седова будет доказывать свою невиновность.
2020-09-07T21:01:42+03:00
2020-09-07T21:01:42+03:00
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21:01, 07 сентября 2020
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