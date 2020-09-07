Белорусская милиция приступила к поискам пропавшего члена президиума КС оппозиции Марии Колесниковой

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на штаб бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Там уточнили, что родственники подали в милицию заявление по факту исчезновение, заявление принято.

По словам очевидцев, в центре Минска неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли, с тех пор о её судьбе ничего неизвестно.