В Перми прекратили дело против школьницы, обвиняемой в убийстве своего отчима

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Анастасию Шардакову. 16-летняя девушка, ставшая фигуранткой дела, говорила, что отчим неоднократно избивал её маму, бабушку и подруг. Экспертизы подтвердили эту версию. Дело решили закрыть.