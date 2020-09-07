Премьер Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от коронавируса препаратом российского производства

Об этом сообщила его пресс-служба. В сообщении отмечается, что это было ещё в четверг и что Головченко чувствует себя отлично. Белорусские власти одними из первых выразили желание привлечь граждан своей страны к финальному этапу тестирования российской вакцины от коронавируса.