Премьер Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от коронавируса препаратом российского производства

Об этом сообщила его пресс-служба. В сообщении отмечается, что это было ещё в четверг и что Головченко чувствует себя отлично. Белорусские власти одними из первых выразили желание привлечь граждан своей страны к финальному этапу тестирования российской вакцины от коронавируса.
2020-09-07T20:02:56+03:00
2020-09-07T20:02:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 07 сентября 2020
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