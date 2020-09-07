Великобритания вызвала в МИД посла России, чтобы выразить озабоченность по поводу отравления Алексея Навального

Великобритания вызвала в МИД посла России, чтобы выразить озабоченность по поводу отравления политика Алексея Навального. Как сказал глава министерства Доминик Рааб, использование запрещённого химического оружия абсолютно недопустимо, поэтому Россия должна провести полное и проздрачное расследование. Министр добавил, что с облегчением узнал о выводе политика из комы. Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин, вызванный в МИД, заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес России. Он заверил, что Москва соблюдает свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.
2020-09-07T20:01:18+03:00
2020-09-07T20:01:18+03:00
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20:01, 07 сентября 2020
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