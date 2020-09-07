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20:32, 07 сентября 2020

Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы

В заявлении медицинского учреждения говорится, что пациент начал реагировать на обращения окружающих, его состояние улучшилось. При этом врачи отмечают, что спрогнозировать возможные последствия отравления пока сложно.



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