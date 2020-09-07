Уволенные работники фонда «Национальное культурное наследие» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину

Фонд отвечает за масштабный проект по созданию культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Идея проекта принадлежит Путину. По замыслу, в городах должны быть созданы филиалы главных российских музеев и театров — Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.Как сообщала сайт «Медуза», сотрудников фонда, работавших там с момента запуска проекта в 2018 году, во время карантина из-за эпидемии коронавируса сократили за считанные дни.