Минздрав начнёт прививать первых добровольцев,согласившихся на введение отечественной вакцины от COVID,на этой неделе

Министерство здравоохранения начнёт прививать первых добровольцев, согласившихся на введение отечественной вакцины от коронавируса, на этой неделе. Параллельно начнутся поставки препарата в регионы, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Тем временем готовность использовать российскую вакцину от коронавируса выразила Венесуэла. Тестирование препаратов, разработанных Россией, Кубой и Китаем, начнётся в ближайшее время, сказал президент страны Николас Мадуро.

Плёнка Мадуро-Вакцина.

Мадуро добавил, что главное для Венесуэлы – получить вакцину как можно скорее.