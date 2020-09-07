ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального. Уголовное дело по факту покушения в России так и не было заведено.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией считают решение Басманного суда незаконным и необоснованным, принятым с нарушением процессуального права. Об этом говорится в апелляционной жалобе. В ней также отмечается, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам – в действительности Следственный комитет не провел процессуальную проверку по заявлению, решение по нему не принималось. Таким образом ведомство нарушило в том числе статьи Конвенции о защите прав человека о праве на эффективное средство правовой защиты и права на жизнь.

Напомним, что в СК на заявление ФБК об отравлении Навального ответили, что его направили в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте – в Фонде расценили это как отказ в проведении проверки, но суд оценил действия Следственного комитета как законные. Соратники Навального считают, что оппозиционера отравили из-за его политической деятельности.

Власти Германии заявили о том, что в организме Навального обнаружили следы яда «Новичок». Российские медики утверждают, что отравляющих веществ не выявили, поэтому власти не видят оснований для возбуждения дела.