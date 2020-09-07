Z Архив новостей новости
5 11 6 1009
19:02, 07 сентября 2020

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального. Уголовное дело по факту покушения в России так и не было заведено.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией считают решение Басманного суда незаконным и необоснованным, принятым с нарушением процессуального права. Об этом говорится в апелляционной жалобе. В ней также отмечается, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам – в действительности Следственный комитет не провел процессуальную проверку по заявлению, решение по нему не принималось. Таким образом ведомство нарушило в том числе статьи Конвенции о защите прав человека о праве на эффективное средство правовой защиты и права на жизнь.

Напомним, что в СК на заявление ФБК об отравлении Навального ответили, что его направили в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте – в Фонде расценили это как отказ в проведении проверки, но суд оценил действия Следственного комитета как законные. Соратники Навального считают, что оппозиционера отравили из-за его политической деятельности.

Власти Германии заявили о том, что в организме Навального обнаружили следы яда «Новичок». Российские медики утверждают, что отравляющих веществ не выявили, поэтому власти не видят оснований для возбуждения дела.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 324 6 5014 06.09
Новости

В ООН считают, что Россия в большей степени ответственна за подачу питьевой воды в Крым, нежели Украина С таким заявлением там выступили на фоне дефицита, который испытывает полуостров на протяжении последних недель…

5 138 6 9892
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 69 6 7836 11:41
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

Нападение связано с моей политической деятельностью Вполне вероятно, это были те же самые ребята, что и в прошлый раз, и сейчас они просто решили закончить начатое…

5 205 6 43135 31.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 131 6 15647 02.09
Блоги

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального К запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила…

5 53 6 7794 01.09
Новости

Политик Алексей Навальный выведен из искусственной комы, он реагирует на обращения окружающих Об этом сообщает немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер…

5 79 6 11702
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Единственный путь к реальным переменам Цель оппозиции в новых условиях — переоснование российского государства: созыв Учредительного собрания, принятие легитимной и по-настоящему народной Конституции и строительство на ее основе современной страны…

5 94 6 21312 31.08
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Навального отравили «Новичком». Где расследование? Навального отравили «Новичком». Где расследование? И не потому что этого Ангела Меркель потребовала или санкции против «Северного потока — 2» могут ввести, а потому что это покушение на убийство политика в России…

5 49 6 7302 14:29
8читать ;смотреть
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14164 03.09
Блоги

Леонид Рошаль президент Национальной медицинской палаты, директор столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Юлии Навальной Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое…

5 116 6 20062 16:39
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 385 6 70250 04.09
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 110 6 21809 03.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 76062 02.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 202 6 41631 04.09
8читать ;смотреть
Новости

Евро превысил 90 рублей – впервые с 12 февраля 2016 года Доллар торгуется выше 76 рублей…

5 27 6 5596

Популярное за неделю

Новости

Tut.by: Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными Телефон Колесниковой доступен, но никто не берет трубку…

5 63 6 24083
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 68 6 124910 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 72 6 38553 04.09
Блоги

Михаил Ефремов: «11 лет — очень кровожадно. Боюсь, не доживу до освобождения» Актёр выступил с последним словом на заседании в Пресненском суде…

5 236 6 237820 03.09
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»

5 113 6 167817 01.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8730293
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4623643

Сегодня в эфире