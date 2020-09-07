Шестеро священников и два дьяка лишились сана за то, что продолжали служить вместе с схимонахом Сергием

Решение было принято Епархиальным церковным судом. Как пояснил его председатель Николай Малета, согласно канонам, ослушники подлежат извержению из сана. Клирики продолжали участвовать в службах в Среднеуральском женском монастыре вместе со схиномахом Сергием, который ранее уже был подвергнут этой процедуре, но продолжил свою деятельность, как священник, не имея на это права. Сергий лишился сана за то, что публично отрицал коронавирус, призывал не придерживаться карантинных мер, выходить на улицы и посещать храмы. Сейчас схимонах продолжает удерживать монастырь, который должен покинуть. Теперь его ожидает еще один процесс, на котором он может быть отлучен и от церкви. Пока на судебные заседания он не является и скорее всего решение примут и в его отсутствие.

Схимонах Сергий был привлечен и к административной ответственности. Светский суд оштрафовал его на 18 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды.