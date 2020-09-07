В квартире исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова прошёл обыск

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на штаб бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Там уточнили, что обыск провёл департамент финансовых расследований комитета госконтроля республики.

Сегодня в Координационном совете сообщили, что пропала связь с Кравцовым, а также пресс-секретарём совета Антоном Родненковым. Эти новости пришли на фоне исчезновения члена президиума совета Марии Колесниковой. По словам очевидцев, неизвестные люди посадили её в центре Минска в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.