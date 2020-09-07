ФБК предпринял новую попытку добиться возбуждения дела по факту отравления политика Алексея Навального

Фонд борьбы с коррупцией предпринял новую попытку добиться возбуждения дела по факту отравления политика Алексея Навального. Юристы ФБК попросили Мосгорсуд отменить решение районного суда, отказавшего в жалобе на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении, сообщает агентство «Интерфакс».

Заявление о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля было подано 20 августа – в тот же день, когда Навального госпитализировали с признаками отравления. Сейчас, напомним, политик находится на лечении в Германии. Сегодня его врачи сообщили, что пациент выведен из искусственной комы.