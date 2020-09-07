Суд в Саудовской Аравии вынес приговор восьми обвиняемым в убийстве журналиста Джамая Хашогги

Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Пятерых приговорили к 20 годам тюрьмым, остальным назначили сроки от 7 до 10 лет.

Хашогги, который сотрудничал с газетой The Washington Post, убили в октябре 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Сам Мохамме бин-Салман утверждал, что ничего не знал.