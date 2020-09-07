Западная пресса пишет о шпионаже вокруг вакцины против коронавируса

Крупные шпионские службы по всему миру пытаются выяснить, чем занимаются все остальные, пишет американская газета The New York Times.

Китайские хакеры, утверждает американская газета, провели цифровую разведку в Университете Северной Каролины и других заведениях, занимающихся передовыми исследованиями. Ведущая российская разведывательная служба, СВР, нацеливалась на сети по исследованию вакцин в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании — эти шпионские усилия впервые были выявлены британским разведывательным агентством, отслеживающим международные оптоволоконные кабели.

Также резко активизировал свои попытки украсть информацию об исследованиях вакцин и Иран, а США и разведка НАТО нарастили усилия по отслеживанию шпионажа противников и укреплению собственной обороны, сообщил информированный западный чиновник. Агенты Китая также тайно использовали информацию Всемирной организации здравоохранения, чтобы выбрать направление для своих хакерских усилий как в США, так и в Европе. Американцы узнали об этом в начале февраля. По словам бывшего сотрудника разведки, это внесло свой вклад и в жесткую линию Белого дома в мае в отношении ВОЗ.

Американские чиновники заявили, что, помимо Университета Северной Каролины китайские хакеры также нацеливались на другие университеты по всей стране, и в некоторых из них, возможно, взломали сети. Китай проникает в университеты и другими способами – например, через исследовательские партнерства, которые американские университеты наладили с китайскими. Усилия России, о которых в июле объявили британские, американские и канадские спецслужбы, были в первую очередь направлены на сбор разведданных об исследованиях Оксфордского университета и его фармацевтического корпоративного партнера. По словам представителей разведки, хакеры из Китая и России тестируют уязвимости каждый день.

Хотя публично были идентифицированы только две хакерские команды, по словам представителей правоохранительных органов и разведки, информацию о вакцинах пытались украсть несколько групп почти из всех разведывательных служб этих двух стран, подчеркивает NYT (перевод сайта Инопресса). В августе Россия объявила, что одобрила вакцину, и это заявление сразу же вызвало подозрение, что ее ученым, по крайней мере, помогла работа шпионских агентств, утверждают источники газеты. Одновременно и Россия, и Китай пытаются посеять недоверие к возможной вакцине из западных стран – в старых традициях советских кампаний по дезинформации.

The New York Times утверждает также: действующие и бывшие чиновники сферы национальной безопасности США ожидают, что Россия в конечном итоге будет распространять дезинформацию о любой вакцине, одобренной на Западе.