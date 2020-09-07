Глава Росздравнадзора: Российские больницы искажали данные по смертности от коронавируса

Такое заявление сделала глава Росздравнадзора.

Вывод о фальсификациях сделан по итогам проверки данных о летальности в ковидных стационарах. Чиновники выяснили, что в больницах существует, по меньшей мере, две практики. В одних медучреждениях все смерти списывали на коронавирус, в других – смертность от COVID19 переносилась на сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова считает, что подобное шифрование смертности от коронавирусной инфекции в стационарах, не обойдется без последствий. Об ответственности для руководителей больниц или врачей она не сказала, впрочем заявила, что манипуляции станут предметом аналитических мероприятий и выводов на будущее. Слова Самойловой приводит портал «Медвестник». Какова доля учреждений, где смертность от коронавируса занижалась или вовсе исключалась, в ведомстве назвать не смогли.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее говорил о низкой летальности от коронавируса в России. По его словам, в России смертность оказалась одной из самых низких в мире.

Опрос социологов Фонда общественного мнения ранее показал, что почти половина врачей считают официальную статистику по заболеваемости коронавирусом заниженной.