Венесуэла намерена в ближайшее время начать тестировать различные препараты от коронавируса – об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
Мадуро считает, что самое главное для Венесуэлы получить вакцину как можно скорее.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Венесуэла намерена в ближайшее время начать тестировать различные препараты от коронавируса – об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
Мадуро считает, что самое главное для Венесуэлы получить вакцину как можно скорее.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)
+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»