Прививочная кампания против гриппа стартовала в Ленинградской области

Вакцину для взрослых получили все медицинские учреждения региона. В Петербурге прививочная кампания идет уже несколько дней.

Прививку в Ленобласти можно будет сделать в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, передвижных медицинских комплексах. В правительстве региона утверждают, что если вакцина для взрослых уже есть, то препарат для детей появится в ближайшее время. В Северной столице бесплатно привиться от гриппа можно с прошлой недели. Нужно лишь предъявить медработнику паспорт независимо от регистрации. Особое внимание врачи уделяют вакцинации детей, беременных женщин, пенсионеров, медработников, педагогов и людей, страдающих хроническими заболеваниями. получить прививку можно не только в поликлинике. В городе работает более полусотни передвижных пунктов, с графиком их работы можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению. В этом году специалисты предлагают всем привиться особенно настойчиво. Дело в том, что в России ожидают три новых штамма вирусов гриппа. Кроме того, даже специалистам пока неизвестно, как в предстоящем эпидсезоне грипп будет взаимодействовать с коронавирусом. Вместе с тем, современной вакцины, которая защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа, в городе пока нет. Но врачи советуют не ждать, а прививаться той вакциной, которая будет в кабинете или передвижном пункте.



В этом сезоне власти Петербурга рассчитывают привить от гриппа 60 процентов горожан. Это более трех миллионов человек.