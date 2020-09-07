Госдума обсудит перенос единого дня голосования с сентября

Соответствующее предложение озвучила глава Центризбиркома Элла Памфилова – такую необходимость она обосновала введением практики многодневного голосования, которую узаконили после принятия поправок к Конституции.

Единый день голосования, растянутый на несколько дней, будет мешать учебному процессу, поскольку избирательные участки находятся в школах. Поэтому, считает Элла Памфилова, стоит совместить его с каникулами – подвести их к единому знаменателю. по мнению главы Центризбиркома, удобно было бы проводить выборы в апреле, установив на это время единую для всех российских школ неделю каникул. Кроме того, многодневное голосование ставит вопрос и пересмотре бюджета. Еще один вариант решения проблемы — выведение избирательных участков с территории учебных заведений. Памфилова отметила, что к предстоящему Единому дню голосований регионы в основном готовы. Глава ЦИКа и раньше считала, что сентябрь – неудачный месяц для выборов, но после принятия закона о возможности голосования в течение нескольких дней вопрос о переносе даты стал актуальнее. Соответствующую норму приняли после голосования по поправкам к Конституции этим летом — оно длилось неделю.

Оппозиция и независимые наблюдатели выступали против принятия закона, поскольку они считают, что многодневное голосование открывает широкие возможности для фальсификации выборов.