Кипрская газета «Политис» опубликовала имена владельцев «золотых паспортов», которые были выданы с 2008 по 2012 годы

Кипрская газета «Политис» опубликовала имена владельцев «золотых паспортов», которые были выданы на Кипре в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 годы. В списке есть имена 24 россиян. Среди них Михаил Кузовлев, первый зам.главы Внешэкономбанка России, Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии, а также крупный бизнесмен Игорь Кессаев, которого связывают с российскими силовыми ведомствами, — рассказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора Трансперенси Интернешнл в России Илья Шуманов.

Также, по мнению Шуманова, внимания заслуживает предприниматель Григорий Березкин, компаниям которого принадлежат различные медиа-активы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что публикацию кипрской газеты нужно проверять.

Отметим, что среди обладателей золотых паспортов Кипра также оказались украинские и сирийские предприниматели.