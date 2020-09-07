«Макдоналдс» в Москве заверил, что не собирают персональные данные клиентов с помощью новой системы распознавания лиц

В компании «Макдоналдс» в Москве заверили, что не собирают персональные данные клиентов с помощью новой системы распознавания лиц. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Посетители одного из столичных ресторанов обратили внимание на появления экрана, куда выводятся лица клиентов. Там же есть и строка для имени, фамилии, отчества – она оставлена пустой. В пресс-службе «Макдоналдса» пояснили, что на экран рядом с фотографией выводятся данные о температуре и что в условиях пандемии — это сделано в целях безопасности и сотрудников, и гостей. В сообщении отмечается, что новую систему разработала компания «Вижн Лабс». По данным источника РБК, она же занимается пилотным проектом видеонаблюдения с системой распознавания лиц в московском метрополитене.