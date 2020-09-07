В Росздравнадзоре признали проблему со статистикой по смертности от коронавируса

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, российские больницы присваивают разные коды, отчитываясь о причинах смерти пациентов, которые лежали в отделениях для больных с COVID-19. По ее словам, где-то все случаи списывают на коронавирус, где-то наоборот, причиной смерти называют другие болезни. Слова Самойловой приводит сайт «Медицинский вестник».

Российская статистика, отражающая ситуацию со смертностью от коронавируса неоднократно подвергалась критике. В Кремле при этом говорили, что не считают цифры необычными.