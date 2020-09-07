Улучшилось состояние политика Алексея Навального, его вывели из искусственной комы

Об этом сообщила «Эху» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Специалисты берлинской клиники Шарите, где сейчас находится Навальный говорят, что пока слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия отравления политика.
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Об этом сообщила «Эху» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Специалисты берлинской клиники Шарите, где сейчас находится Навальный говорят, что пока слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия отравления политика.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»