Улучшилось состояние политика Алексея Навального, его вывели из искусственной комы

Об этом сообщила «Эху» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Специалисты берлинской клиники Шарите, где сейчас находится Навальный говорят, что пока слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия отравления политика.