Кира Ярмыш: Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вывели из искусственной комы

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вывели из искусственной комы, он реагирует на речь. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Сегодня хорошие новости, Алексея вывели из искусственной комы, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас он реагирует на речь и на обращение к нему», — сказала она.

Согласно заявлению берлинской клиники «Шарите», состояние А.Навального значительно улучшилось, однако по-прежнему нельзя исключить долгосрочных последствия тяжелого отравления.