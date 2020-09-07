Юмористическое шоу Comment Out потеряло двух рекламодателей из-за шуток про Белоруссию и Хабаровск

Выпуск передачи в YouTube также раскритиковали зрители.

Участниками последней серии шоу, которую посмотрели более 2 млн человек, стали певица Лолита Милявская и исполнитель Юрий Музыченко. По условиям программы, героям должны выполнить провокационные задания.

Так, Музыченко предложили оставить в сети Instagram комментарий, сравнив протестный бело-красно-белый флаг Белоруссии со следами от месячных на прокладке и поддержать Александра Лукашенко, передает издание Sostav.ru.

Еще одно задание – публикация о том, что «Хабаровск – грязный городишко, который заступается за убийцу». Выпуск получил большое количество отрицательных оценок от пользователей YouTube.

Отреагировать пришлось и спонсорам. Компания Unilever, которая рекламировала в программе свой дезодорант, посчитала прозвучавшие оценки неприемлемыми и отказалась от дальнейшего сотрудничества. Не намерены в будущем продлевать контракты и сервис доставки Яндекс.Лавка.

Ведущий шоу Владимир Маркони напомнил, что что шоу Comment Out всегда затрагивает острые и болевые темы, а гости в таких условиях демонстрируют понимание грани.