Юристы КС оппозиции Белоруссии пытаются выяснить, где могут находиться пропавшие сегодня члены Совета

Юристы Координационного совета оппозиции Белоруссии пытаются выяснить, где могут находиться пропавшие сегодня члены Совета, в том числе, Мария Колесникова. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь штаба бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, Глеб Германчук.

Координационный совет был создан в Белоруссии по инициативе Светланы Тихановской, основной соперницы Александра Лукашенко на выборах. После голосования она уехала из страны.

Власти Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания Совета. Большинство членов президиума подверглось преследованиям. Сегодня пропала связь с Марией Колесниковой, а также с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.