Политика Алексея Навального вывели из искусственной комы, в которой он находился с 20 августа

Об этом сообщили в немецкой клинике «Шарите», где оппозиционер находится на лечении.

Состояние Алексея Навального улучшилось. Его вывели из состояния искусственной комы, постепенно отключат от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на речь. Но пока слишком рано, чтобы оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления. Как отмечается в заявления, публикация сообщения о состоянии Навального согласована с его супругой, с которой команда врачей находится в тесном контакте.

Оппозиционер был в состоянии комы с 20-го августа, когда ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали, но вскоре по настоянию родственников его перевезли на лечение в Германию. Омские врачи считают, что у него нарушение углеводного баланса из-за диеты, переутомления или употребления алкоголя. Власти ФРГ ранее объявили о том, что лаборатория обнаружила в его организме следы боевого отравляющего вещества «Новичок». В связи с этим в отношении России могут ввести санкции.

В России уголовное дело о покушении на политика заведено не было. Власти страны со ссылкой на результаты обследования в омской больнице заявляют, что свидетельств в пользу версии об отравлении нет.

Рубль и акции с легким оптимизмом отреагировали на новости об улучшении здоровья Алексея Навального, — сообщает агентство «Интерфакс». Оно отмечает, что индекс РТС вышел в плюс.