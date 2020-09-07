Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Марию Колесникову и других членов организации

Колесникова исчезла сегодня, — очевидцы говорят, что ее посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. В силовых структурах Белоруссии говорят, что не обладают информацией о задержании членов Координационного совета оппозиции, в том числе, Марии Колесниковой.