Кипрская газета «Политис» опубликовал имена более чем 30 владельцев так называемых «золотых паспортов», выданных на территории государства с 2008 по 2012 год. Речь идет о получении документов по программе, позволяющей стать обладателем паспорта в обмен на инвестиции в экономику страны.

Как сообщается, всего в этот период кипрское гражданство таким образом получили более 140 человек. В 34 случаях паспорта были выданы предпринимателям из России, Украины и Сирии, а также членам их семей. Все они входили в группу повышенного риска — либо находились под следствием, либо работали в компаниях, попавших под санкции или штрафы.

В числе прочих «золотой паспорт» получил бизнесмен Игорь Кессаев, которого связывают с российскими силовыми ведомствами, — рассказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора компании Транспэренси Интернешнл в России Илья Шуманов.

По мнению Шуманова, внимания также заслуживает предприниматель Григорий Березкин, компаниям которого принадлежат медиаактивы, в том числе РБК. Шуманов напомнил, что иностранцам запрещено владеть медиаактивами в России.