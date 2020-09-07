Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности введения санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» в качестве ответа на отравление Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Его слова приводит агентство Bloomberg.

После того, как власти Германии объявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок» , глава Комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, а также политики от оппозиции и из Христианско-Демократического Союза, от которого избиралась Меркель, призвали ее отказаться от строительства «Северного потока-2».

Ранее Меркель говорила, что отравление Навального не следует увязывать с ситуацией с «Северным потоком-2». Она подчеркивала, что газопровод следует достроить.