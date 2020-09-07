Политик Алексей Навальный выведен из искусственной комы, он реагирует на обращения окружающих, — сообщает немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер.

В официальном заявлении медицинского учреждения подчеркивается, что долгосрочные последствия произошедшего на здоровье Навального по-прежнему исключать нельзя. В целом же его состояние значительно улучшилось.

Политик был в коме с 20 августа. Его госпитализировали с признаками отравления в Омске, а затем перевезли на лечение в Германию.