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Эксклюзив Эха 16:29, 07 сентября 2020

Экономист Игорь Николаев: Ослабление рубля связано с ценами на нефть и рисками новых санкций против России

Ослабление рубля связано в первую очередь с ценами на нефть и рисками новых санкций против России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Grant Thornton Игорь Николаев.

«Нынешнее ослабление рубля вызвано двумя причинами. Первая основная причина – это то, что происходит с ценами на нефть. Они у нас опустились до двухмесячного минимума. «Brent» где-то на уровне 42 доллара за баррель. Вторая причина, почему так растут евро и доллар – это, безусловно, рост рисков новых санкций для России в связи с ситуацией с Навальным. Мы слышим заявления германского руководства по поводу Северного потока-2. Это тоже, безусловно, влияет на то, что происходит с рублем», — сказал
он.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 90 рублей. В последний раз евро достигал такой отметки по отношению к рублю в феврале 2016 года.



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