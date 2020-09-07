В Лондоне возобновились слушания по делу об экстрадиции в США основателя портала Викиликс Джулиана Ассанжа

Это должно было произойти в мае, однако судебные заседания отложили из-за коронавируса.

В США в отношении Ассанжа выдвинули 18 обвинений большинство из них связано с незаконным получением и обнародованием секретных данных. В июне появились новые обвинения в сговоре с хакерами. В случае экстрадиции в США Ассанжу Грозит до 175 лет лишения свободы.

Около здания суда в Лондоен собрались около 200 сторонников Ассанжа. По словам главного редактора Викиликс Кристина Храффонссона, дело исключительно политическое.

В НАСТОЯЩЕЕ время Ассанж находится в одной из лондонских тюрем за нарушение условия освобождения под залог. Еще в прошлом году британские СМИ сообщали, что десятки врачей из разных стран мира выражали серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья. Специалисты указывали на то, что основатель Викиликс может до суда умереть в тюрьме из-за психологических и физиологических проблем.