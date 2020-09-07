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Эксклюзив Эха 16:03, 07 сентября 2020

Федеральная врачебная палата Германии не может принимать участие в расследовании отравления Алексея Навального

Федеральная врачебная палата Германии не может принимать участие в расследовании отравления российского политика Алексея Навального, поскольку не является следственным органом. Новое обследование возможно только с согласия родственников политика.
Таким образом Ассоциация ответила Национальной Медицинской палате России, которая ранее предложила создать совместную экспертную группу для оценки состояния Навального.

Соратники утверждают, что Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание. Расследование покушения на его жизнь никак не продвигается. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По словам Киры Ярмыш, действия российских властей не вызывают удивления.



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