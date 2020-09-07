В Китае представлена вакцина от коронавируса

Как сообщил вице-президент Национальной биотехнологической группы Янь Гуйчуань, промежуточные результаты пока внушают уверенность в успешном завершении тестов.
Китайские специалисты отмечают, что разные страны проявляют интерес к их вакцине.
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Как сообщил вице-президент Национальной биотехнологической группы Янь Гуйчуань, промежуточные результаты пока внушают уверенность в успешном завершении тестов.
Китайские специалисты отмечают, что разные страны проявляют интерес к их вакцине.
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