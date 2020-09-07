Спасатели нашли потерявшуюся в горах Сочи детскую тургруппу. Участники похода живы и здоровы.

Группа туристов из восьмерых детей и троих взрослых – воспитанников горнолыжной школы и родителей — приехавших на юг из Твери, потерялась в воскресенье. Участники похода шли к озеру в районе Роза Пик, сошли с маршрута и заблудились. На поиски бросили все силы: десятки спасателей, авиацию и даже конные патрули.

На связь группа не выходила почти сутки. К полудню понедельника потерявшиеся туристы нашлись. Группа сообщила, что с ними все в порядке. Туристов забрали на вертолете с помощью бортовой лебедки и спасательной косынки.

Группу доставили в поселок Красная поляна, где их встретили врачи «скорой». Дети сейчас в больнице, передает «Интерфакс». Хотя, по словам главврача, здоровью подростков ничего не угрожает, они еще некоторое время останутся под наблюдением специалистов.

Прокуратура проверит организацию отдыха детей. Проверка пройдет и в спортивной школе Тверской области.