Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила в будущем перенести Единый день голосования

В случае, если выборы будут в дальнейшем проходить несколько дней, то, по мнению Памфиловой, это может привести к проблемам с учебным процессом в школах. В качестве одной из мер она предложила совместить Единый день голосования со школьными каникулами. Другое решение, по словам главы Центризбиркома – выведение избирательных участков из школ. В этом году, уверяет Памфилова, проблему точечно удалось решить, однако к вопросу, по ее мнению, придется возвращаться. Хотя она и признается: на серьезном уровне он не обсуждается.

Единый день голосования традиционно проходит во второе воскресенье сентября, начиная с 2013 года. До этого он проводился дважды в год, как правило, в марте и октябре. Этим летом в избирательное законодательство была внесена норма о возможности проведения выборов в несколько дней. Она будет использована уже на этой неделе. При этом ряд экспертов опасались, что подобная возможность затруднит наблюдение и увеличит возможность фальсификаций.

В рамках Единого дня голосования пройдут выборы 18 губернаторов, а в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний.