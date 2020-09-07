КГБ Белорусси – единственное ведомство, никак не прокомментировавшее исчезновение членов Координационного совета

КГБ Белоруссии остается пока единственным ведомством, которое никак не прокомментировало исчезновение трех членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе, Марии Колесниковой. В МВД, Следственном комитете и в Комитете госконтроля сказали, что не располагают информацией.

Адвокаты не могут связаться со своими подзащитными уже несколько часов.