Меркель не исключает увязывание позиции Берлина по проекту Северный поток-2 с ответом Москвы на отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает увязывание позиции Берлина по проекту газопровода «Северный поток-2» с ответом Москвы на отравление Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберг. Впрочем, по его словам, пока определенно говорить об этом рано – должна быть сформулирована общая позиция внутри Европейского союза.

На прошлой неделе немецкие медики установили, что Алексей Навальный был отправлен веществом из группы «Новичок».

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский уверен, что за отравлением Алексея Навального стоит лично Владимир Путин.

По мнению Ходорковского, в России никто не может принимать решения о действиях в отношении Навального без согласия президента.

Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование политика Алексея Навального возможно только с согласия близких. Немецкие медики ссылаются на свое законодательство. Они сами не могут участвовать в расследовании, поскольку не являются следственным органом.

Ранее Национальная Медицинская палата России предложила создать совместную экспертную группу для оценки состояния российского политика.