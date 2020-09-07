Адвокаты Марии Колесниковой уже несколько часов не знают о ее местонахождении

Адвокаты члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой уже несколько часов не знают о ее местонахождении. В МВД Белоруссии утверждают, что у них нет по этому поводу никакой информации. Похожее заявление сделали представители Следственного комитета и Комитета госконтроля Белоруссии.

Ранее местные СМИ сообщали, что Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Сегодня же пропала связь с еще двумя представителями Координационного совета белорусской оппозиции.