В конце сентября будут завершены клинические испытания второй российской вакцины от коронавируса, — обещает представитель Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о вакцине, которую разрабатывает предприятие «Вектор».

Венесуэла намерена использовать российскую вакцину для борьбы с коронавирусом. Тесты российского, кубинского и китайского препаратов начнутся в ближайшее время. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро.

Самое главное для Венесуэлы – получить вакцину как можно скорее, добавил Мадуро.