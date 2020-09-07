Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование политика Алексея Навального возможно только с согласия близких. Немецкие медики ссылаются на свое законодательство. Они сами не могут участвовать в расследовании, поскольку не являются следственным органом.
Напомню, — ранее Национальная Медицинская палата России предложила создать совместную экспертную группу для оценки состояния российского политика, который, по заключению немецких медиков, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование Алексея Навального возможно только с согласия близких
Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование политика Алексея Навального возможно только с согласия близких. Немецкие медики ссылаются на свое законодательство. Они сами не могут участвовать в расследовании, поскольку не являются следственным органом.