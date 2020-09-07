Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование Алексея Навального возможно только с согласия близких

Ассоциация «Врачи Германии» утверждает, что новое обследование политика Алексея Навального возможно только с согласия близких. Немецкие медики ссылаются на свое законодательство. Они сами не могут участвовать в расследовании, поскольку не являются следственным органом.

Напомню, — ранее Национальная Медицинская палата России предложила создать совместную экспертную группу для оценки состояния российского политика, который, по заключению немецких медиков, был отравлен веществом из группы «Новичок».