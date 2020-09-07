На бирже в Москве курс евро сегодня поднялся выше 90 рублей. Таких показателей не было уже четыре года. Эксперты считают, что рубль дешевеет, в том числе, из-за ожидания возможных санкций, связанных с отравлением Алексея Навального, а также из-за падения цен на нефть.