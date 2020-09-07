На бирже в Москве курс евро сегодня поднялся выше 90 рублей. Таких показателей не было уже четыре года. Эксперты считают, что рубль дешевеет, в том числе, из-за ожидания возможных санкций, связанных с отравлением Алексея Навального, а также из-за падения цен на нефть.
2020-09-07T14:31:39+03:00
2020-09-07T15:08:28+03:00
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14:31, 07 сентября 2020
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