Глава ЦИКа Элла Памфилова предлагает перенести единый день голосования на школьные каникулы. По ее словам, проводить выборы можно, к примеру, в апреле. Памфилова также не исключила, что будет обсуждаться вопрос организации избирательных участков не в школах.