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14:31, 07 сентября 2020

Глава ЦИКа Элла Памфилова предлагает перенести единый день голосования на школьные каникулы

Глава ЦИКа Элла Памфилова предлагает перенести единый день голосования на школьные каникулы. По ее словам, проводить выборы можно, к примеру, в апреле. Памфилова также не исключила, что будет обсуждаться вопрос организации избирательных участков не в школах.



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